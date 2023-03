Como, Porta Torre resta chiusa: è troppo pericolosa

Porta Torre nel centro di Como

Como, 8 marzo 2023 – I turisti in arrivo in città per le vacanze di Pasqua dovranno accontentarsi di osservare da lontano Porta Torre, transennata ormai da un anno a causa del distacco di alcune pietre dalla sommità. I controlli sono stati affidati a un’impresa di Tirano che, grazie all’impiego di un laser, ha misurato pietra per pietra lo stato di fessurazione per individuare la presenza di infiltrazioni che potrebbero danneggiare l’imponente torre romanica alta 34 metri ed edificata nel 1192, su iniziativa del podestà Uberto de’ Olevao per difendere l’ingresso più importante della città.

Purtroppo il responso non è stato positivo, il rischio di crolli di nuovo materiale non si può escludere e così a Palazzo Cernezzi hanno deciso di correre ai ripari mantenendo le transenne per tenere a debita distanza pedoni e turisti. Non è migliore lo stato di Torre San Vitale e Torre Gattoni anche in attesa di manutenzioni. Un primo cantiere si aprirà proprio nel periodo di Pasqua per consolidare le mura all’altezza di via Balestra, via Nazario Sauro e nel primo tratto di via Battisti. Si tornerà a lavorare anche su Torre San Vitale che era già stata al centro di alcuni interventi di consolidamento da parte della precedente amministrazione. La speranza è di riuscire a togliere le transenne, se non a tutte almeno a una delle tre torri, entro l’inizio dell’estate. I lavori di consolidamento sono stati affidati a un’impresa milanese per 130mila euro.

Era da tempo che le storiche torri e le mura medioevali di Como, una delle attrazioni della città insieme al lago, attendevano manutenzioni anche se probabilmente a incidere sul cattivo stato di conservazione sono state anche gli effetti del clima, in particolare le ultime due estati particolarmente torride. Sono ormai trascorsi due anni da quando una grossa pietra si staccò dalla sommità di Torre San Vitale, finendo sul parabrezza del furgone di un venditore ambulante in uno dei giorni in cui sotto le mura viene organizzato il mercato. L’incidente spinse l’amministrazione a disporre una serie di controlli e ispezioni che hanno confermato il cattivo stato di manutenzione, adesso è finalmente arrivato il momento di iniziare il loro recupero.