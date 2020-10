Como, 20 ottobre 2020 - Si annunciano giorni difficili per gli automobilisti in città che a partire da giovedì e fino a domenica dovranno rinunciare a parcheggiare attorno allo stadio Sinigaglia, dove in programma una partita e la Centomiglia del Lario. Si comincia giovedì per l'incontro tra il Como e la Pergolettese, in programma alle 17.30. I parcheggi attorno allo stadio da largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia tratto tra piazzale Somaini e viale Sinigaglia, viale Sinigaglia tratto tra viale Masia e largo Borgonovo saranno indisponibili dalle 12.30 alle 20.

Per la manifestazione di motonautica Centomiglia del Lario, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre, a partire dalle 17 di giovedì e fino al termine dell’evento domenica sera sarà invece vietata la sosta lungo viale Puecher.