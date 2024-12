Como, 110 chili di fuochi d’artificio illegali in due box e in auto: denunciato 69enne

Como, 28 dicembre 2024 – Lo fermano per un controllo e in auto, e poi in due garage, gli trovano in totale 110 chili di fuochi d’artificio illegali: l’uomo è stato denunciato e il materiale, irregolare e pericoloso, è stato sequestrato.

La polizia di Stato, ha denunciato un 69enne originario di Nocera Inferiore ma residente a Fino Mornasco (Como) in stato di libertà per detenzione di materiale esplosivo illegale e per la detenzione dello stesso materiale senza averne regolare licenza e in modo incauto. L'uomo, che vanta precedenti di polizia della stessa fattispecie, è stato fermato ieri a bordo della sua utilitaria durante un controllo in zona Montano Lucino. Oltre ai documenti personali e dell'auto, gli agenti hanno chiesto contezza sul contenuto di due grandi borse posizionate sui sedili posteriori dell'auto e successivamente di alcune scatole nel portabagagli, tutto contenente un discreto quantitativo di fuochi d'artificio e senza una plausibile giustificazione. I poliziotti hanno posto in sicurezza l'auto, facendo intervenire sul posto personale della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza. Una volta constatato che parte del materiale esplosivo non aveva la dicitura 'Ce' e comunque che l'intero carico era illegalmente detenuto e trasportato, gli esperti dell'amministrativa hanno esteso l'ispezione presso l'abitazione di Fino Mornasco del 69enne, dove nel box sono stati ritrovati ulteriori pacchi pieni di botti e in un secondo garage in un comprensorio poco distante, dove è stato trovato ulteriore materiale. Portato in questura, il 69enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria e i quasi 110 kg di fuochi d'artificio sono stati sequestrati, in attesa che una squadra di artificieri della polizia di Stato intervenga per lo smaltimento, così come è stato disposto dal pm.