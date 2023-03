I sindaci di Como e Chiasso, Alessandro Rapinese e Bruno Arrigoni

Como, 4 marzo 2023 - Sono vicini di casa, praticamente dirimpettai eppure Como e Chiasso, la porta della Svizzera, sembrano separate da un fuso orario inutile dire quale dei due viaggi indietro di un’ora. A Como si ragiona con le eterne incompiute, la Ticosa ad esempio, oppure le paratie che se tutto va bene saranno pronte tra un anno anche se avrebbero dovuto esserlo dieci anni fa, a Chiasso stanno lavorando al completamento dell’Alptransit, la ferrovia veloce che attraversa tutta la Svizzera e consentirà a merce e passeggeri di viaggiare a tutta velocità da Genova a Rotterdam, e addirittura immaginano di interrare l’autostrada verso l’Italia per sostituire la dogana con un laghetto.

Per fortuna i sindaci di Como e Chiasso, Alessandro Rapinese e Bruno Arrigoni, hanno deciso di fare quello che i loro due Stati spesso non fanno ovvero incontrarsi e cercare di collaborare. L’occasione sarà il prossimo 8 marzo con un convegno a Villa Olmo, la più bella dimora del lago, dedicato a «Il progetto Alptransit - Tra costruzione, architettura e paesaggio” per affrontare i temi della mobilità tra Ticino e Lombardia nei prossimi dieci o vent’anni.

"Si tratta di una collaborazione tra noi e il Comune di Chiasso che avrà ripercussioni su entrambi i territori – ha sottolineato il primo cittadino di Como –. Ho sempre guardato con ammirazione alla capacità degli svizzeri di programmare gli interventi, loro hanno una visione a 40 o 50 anni da noi purtroppo si inseguono le emergenze, posso dirlo io che ne ho trovate abbastanza per essere impegnato per i prossimi 50 anni. I territori di Como e di Chiasso sono strettamente legati tra loro e l’Alptransit è solo uno dei tanti temi che ci uniscono". Tramontata l’ipotesi della stazione unica tra Como e Chiasso sul tavolo c’è il tema dell’adeguamento della galleria di Monte Olimpino per poter accogliere l’alta velocità.