Cinema Astra. Una rassegna. Under 30

"The apprentice. Alle origini di Trump", "Flow" e "The substance", sono i tre film protagonisti della Rassegna Under 30, organizzata dal Cinema Astra di Como, assieme a un gruppo di giovani abbonati del cineforum, con l’idea di dare spazio a temi vicini alla loro sensibilità e ai loro interessi. Le tre proiezioni sono in programma rispettivamente il 13, il 18 e il 27 giugno, con biglietti al costo di 3,50 euro e dibattito a seguire. Le proiezioni saranno presentate e commentate, e non mancherà la presenza di ospiti speciali per far emergere al meglio gli spunti che scaturiranno dalla visione.

Si comincia quindi venerdì 13 giugno con "The apprentice. Alle origini di Trump", il biopic sul controverso presidente americano e sulle tante ombre dietro la sua gloriosa ascesa, che ha ottenuto cinque candidature all’Oscar ed è stato vincitore del Gold Glob per la miglior attrice protagonista. Gli ospiti che animeranno il dibattito sono l’avvocato Grazia Villa e il market specialist Carlo Benetti.

Mercoledì 18 giugno il secondo appuntamento: "Flow. Un mondo da salvare", l’opera d’animazione premiata con l’Oscar e ambientata in un mondo alla deriva dove un variopinto gruppo di animali vaga in cerca di un posto sicuro. La psicoterapeuta Alessia Romanazzi proporrà inedite chiavi di lettura per interpretare al meglio questo viaggio immersivo e spettacolare.

Per concludere, venerdì 27 giugno, il discusso "The substance", l’horror che mette a nudo le storture dello star system e la violenza insita nei canoni di bellezza imposti a ogni donna che ne voglia far parte. Dopo il film, chiacchierata coi ragazzi del Club Under 30.

Il mese di giugno prosegue anche con la coda del Cineforum, ogni martedì e mercoledì alle 15.30 e alle 21.00, nella sala di viale Giulio Cesare 3. Informazioni sul sito www.astracinema.it.

Paola Pioppi