Cessione di stupefacenti. Coinvolte 21 persone

Perquisizioni in tutta la provincia di Como, e un arresto, durante la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini relative a una rete di cessione di stupefacenti, di cui facevano parte 21 tra italiani e albanesi su cui ha indagato la Guarda di finanza di Como, coordinata dal sostituto procuratore Antonio Nalesso. Indagati principali risultano essere Simone Sibio, 42 anni di Cermenate, e Klodjan Paza, 43 anni di Solbiate con Cagno. Tra di loro, sarebbero stati monitorati passaggi di cocaina, come i 54 grammi, pari a 230 dosi, dell’agosto 2019, che erano stati intercettati dalla Gdf nel garage di un terzo indagato, Izet Agushi, 39 anni di Olgiate Comasco. In particolare, una detenzione di marijuana, del 2019 ritenuta ingente ma non sequestrata, in concorso tra Agushi, Paza e Alex Fiorino, 36 anni di Veleso. I finanzieri hanno perquisito anche l’abitazione di Antonio Mancuso, 51 anni di Grandate, a cui sono stati trovati 150 grammi di hascisc e 550 di marijuana, oltre a una pianta in essiccazione, bilancino e 9000 euro in contanti. Arrestato in flagranza, è stato interrogato ieri mattina dal gip e messo ai domiciliari. Indagato anche Massimiliano Vangelista, 69 anni di Bizzarone, per alcune cessioni che sarebbero avvenute nel 2019. Sibio, oltre che con Mancuso, è indagato in concorso per cessioni reciproche di cocaina anche con Luca Gallucci, 37 anni di Fino Mornasco, Stefano Beretta, 33 anni di Vertemate con Minoprio e Giuseppe Volpi, 41 di Lentate sul Seveso.