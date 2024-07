Cermenate: incidente in piscina, grave bambino di 5 anni

Cermenate (Como, 28 luglio 2024 – Sono gravissime le condizioni di un bambino piccolo, soccorso in piscina a Cermenate. Il 118 è intervenuto poco prima delle 13 per un grave infortunio, non è ancora chiaro in che termini sia avvenuto l’incidente: il bimbo, che avrebbe circa 5 anni di età, sarebbe stato rianimato a lungo prima di poterlo affidare ai sanitari per il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenute le ambulanze da Lentate sul Seveso e Figino Serenza, oltre all’auto medica. Anche i carabinieri sono subito accorsi sul posto, per ricostruire l’accaduto, di cui ancora non si conoscono molti dettagli. (Notizia in aggiornamento)