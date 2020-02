Cantù (Como), 16 febbraio 2020 - Buona la seconda...sfilata per il Carnevale di Cantù che oggi pomeriggio ha superato il muro delle 5mila persone tra bambini e adulti. Un vero e proprio record che conforta l'organizzazione dopo la partenza con il freno a mano tirato di due settimane fa. Questa volta lo spettacolo dei carri più grandi della Lombardia non ha tradito le aspettative, complice la bella giornata di sole e le temperature quasi primaverili.

Numeri da tutto esaurito sul percorso che da piazza Volontari della Libertà scende in Corso Unità d'Italia e prosegue in via Carcano per la gioia dei bimbi in maschera che hanno potuto vivere un pomeriggio da sogno. Adesso la sfilata è finita, ma le strade sono ancora chiuse per le operazioni di pulizia: da rimuovere ci sono quintali di coriandoli e stelle filanti sparsi un po' ovunque lungo il percorso. Domenica prossima si replica con la terza delle quattro sfilate in programma.

