Canturina Bis, in arrivo 97 milioni di euro per la tratta Como-Mariano

È di 3 milioni e 400mila euro l’investimento economico per il nuovo ponte sulla Rete ferroviaria italiana, i cui lavori sono in corso: l’apertura al traffico è prevista per l’estate 2024, per il ponte interamente costruito fuori opera e varato a spinta sopra la sede ferroviaria, che l’Amministrazione Provinciale qualifica come "opera di straordinaria importanza infrastrutturale e di alto livello ingegneristico".

All’elenco degli investimenti per le nuove opere sul territorio, si aggiunge il collegamento Como-Mariano della Canturina bis, con 97,6 milioni di euro, 18 milioni per la variante di Cadorago e Lomazzo, 17 per l’attraversamento di Arosio, 11 milioni per la riqualifica della Novedratese tra Novedrate e Mariano, 8,5 per la variante di Olgiate Comasco e 3,5 per il completamento della variante di Fino Mornasco in via Adda. Altri 40 milioni sono stati previsti per la manutenzione straordinaria, nei prossimi tre anni, di ponti, carreggiate e messa in sicurezza da caduta massi.