Cantù, tentano furto in un garage: bloccati dai residenti

Cantù, 27 giugno 2024 – I carabinieri del Radiomobile di Cantù, hanno denunciato a piede libero per tentata rapina in concorso, un pregiudicato di 28 anni e un ragazzo di 17 anni incensurato, entrambi di origini straniere. Nel primo pomeriggio di domenica sono stati sorpresi dai condomini di uno stabile di Cantù mentre scappavano dopo aver commesso un furto in un box.

Nel tentativo di bloccarli, è nata una colluttazione coi residenti, nel corso della quale il ventottenne ha perso la giacca e i documenti. E’ stato quindi bloccato poco dopo dai carabinieri, mentre tornava nei pressi del box per recuperare i suoi effetti personali.

Dalla successiva visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza condominiale, i militari sono risaliti anche al diciassettenne, rintracciato nella comunità di cui è ospite. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.