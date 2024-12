Cantù, anziana investita sulle strisce da un Suv: Irene Trevisan muore in ospedale

Cantù, 28 dicembre 2024 – Dopo una settimana di ricovero all’ospedale di Cantù, dove era arrivata sabato scorso in condizioni gravissime, è morta Irene Trevisan, la pensionata di 82 anni che era stata urtata da un suv la mattina del 21 dicembre. La donna stava attraversando la strada in corrispondenza di un semaforo tra vai Milano e via Borgognone, quando è finita a terra a causa dell’investimento da parte del conducente di un veicolo partito quando è scattato il verde. Le indagini sono affidate alla polizia locale di Cantù, che sta ricostruendo per quale motivo l’auto, partita quando è scattato il via libera da parte del semaforo, abbia investito la donna.