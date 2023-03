Un sogno lungo 40 anni, Cantù e il basket: entro marzo il bando per il nuovo palazzetto

Il rendering dell’Arena Cantù come da progetto approvato

La retrocessione della squadra non modifica i piani per il palazzetto

Cantù (Como) - L’arena della Pallacanestro Cantù dopo quarant’anni e un paio di tentativi finiti male, è pronta per approdare in città. A portarsi avanti ci ha pensato la società che ha inaugurato la nuova sede col ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a tagliare il nastro con la promessa di rivedersi entro fine 2023 per il via al cantiere. I tempi dovrebbero essere rispettati dopo il via libera arrivato dagli asseveratori che si sono riletti con la lente d’ingrandimento le centinaia di tavole tecniche e oltre un migliaio di pagine di progetti, aggiungendo il loro benestare al via ldella commissione che ha visto riuniti oltre una trentina di enti che hanno lavorato anche a luglio e agosto.

"Arrivare fin qui è stato difficile, complicato e rischioso e lo sarà ancora finché tutto non sarà finito - ha ricordato il sindaco Alice Galbiati -. Però come ha sempre ripetuto Gianni Corsolini (il grande tecnico e dirigente della Pallacanestro Cantù scomparso nel 2021 ndr.) questo palazzetto è da fare". Per passare la pratica alla Provincia che farà da stazione appaltante manca solo l’approvazione in Giunta, ma già entro marzo l’appalto da 40 milioni con rilevanza europea potrà essere bandito.

Parteciperà alla gara Cantù Next Spa che dal 2019 si è messa al lavoro per tradurre in realtà il sogno. Negli anni i 6 imprenditori canturini sono diventati 21 e il capitale è passato da 450mila a 1.260.000 euro. Si sono aggiunti il Credito Sportivo, Intesa Sanpaolo, Gruppo Bennet, le aziende di costruzioni Nessi & Majocchi e Consonni Strade, Acinque e Asm Global, la multinazionale australiana che gestisce oltre 350 impianti e centri congressi nel mondo. Nell’arena di Cantù non si giocherà solo a pallacanestro, ma ci sarà spazio anche per concerti ed eventi rivolti a un bacino con Lombardia e il Canton Ticino. L’obiettivo è organizzare 80 eventi l’anno e portare 300mila visitatori per un indotto indiretto di 30 milioni.