Basta montagne di immondizia. Arrivano le isole monitorate

VERDELLINO (Bergamo)

La sfida è iniziata. Il Comune di Verdellino ha dato il via alla “guerra“ contro il fenomeno dell’ammassamento di rifiuti sulle strade di Zingonia e Verdellino, un problema assai presente per via dei grandi complessi condominiali abitati da numerosi residenti che non rispettano le regole per il conferimento dell’immondizia. Sono state infatti consegnate all’amministrazione comunale le quattro ecoisole che l’amministrazione ha acquistato con un contributo di 233mila euro ottenuto dal Pnrr. Si tratta di quattro container dove i residenti della zona potranno portare i rifiuti differenziati. L’accesso sarà controllato: l’ecoisola potrà essere utilizzata solo dai possessori di tessera sanitaria, ogni conferimento sarà monitorato da telecamere. Due container sono stati posizionati a Zingonia in Corso Asia all’altezza della tenenza dei carabinieri, uno vicino al complesso de “Le 4 torri“ in via Oleandri e uno a Verdellino in via dell’Olmo a servizio del quartiere Olani e in via Giordano Bruno. "Non si tratta di sistemi sostitutivi della raccolta porta a porta - spiega il sindaco di Verdellino, Silvano Zanoli -, bensì integrativi per quelle zone dove il carico di rifiuti può essere superiore alla norma. Stiamo mettendo grande impegno nella riqualificazione del nostro territorio e la presenza sulle strade di sacchi di rifiuti ammassati nelle ore prima del passaggio dei mezzi preposti per il ritiro non è appropriata. L’iniziativa vuole quindi essere un incentivo a rendere Zingonia un posto migliore. Il messaggio è rivolto soprattutto ai quartieri ad alta densità abitativa per promuovere il riciclo ma anche, più in generale, l’igiene urbana, l’ecologia, il rispetto delle regole". Il problema dei rifiuti attanagliava anche la zona di Zingonia, in Corso Europa, dove sorgevano i sei condomini Anna e Athena. Ma è stato risolto alla radice nel 2019 con il loro abbattimento. Da allora, però, si attende la riqualificazione dell’area di 33mila mq. Bisognerà attendere il collegio di vigilanza sull’accordo di rigenerazione di Zingonia, convocato per il 16 maggio. Ne fanno parte i cinque Comuni che costituiscono Zingonia, la Regione, l’Aler e la Provincia di Bergamo. Michele Andreucci