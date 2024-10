Badilate a un trentenne di Tremezzina, scattano tre Daspo urbani

A luglio, fuori da una discoteca di San Siro, in tre avevano aggredito e ferito un trentenne di Tremezzina, colpendolo alla testa e al volto, anche con dei badili recuperati in un cantiere poco distante. Ora a loro carico, su proposta dei carabinieri di Menaggio, il questore di Como ha emesso tre Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, della durata di un anno: per la loro pericolosità sociale, ai tre ragazzi sarà vietato avvicinarsi a qualunque locale pubblico del Comune di San Siro che somministri alimenti o bevande, o che effettui qualsiasi tipo di intrattenimento. I destinatari sono un ragazzo di 19 anni e uno di 17, entrambi di Sondrio, e un altro minorenne, anche lui 17 anni, di origine cilena residente a Concorezzo. Alla denuncia di lesioni che procede penalmente, per loro si è aggiunto questo ulteriore provvedimento. Il questore Marco Calì (foto) ha emesso analoghi provvedimenti nei confronti di un diciottenne nordafricano, sorpreso a settembre in piazza Volta con droga. Inoltre un anno di Dacur per un uomo di 52 anni di Bolzano residente nel Bresciano.