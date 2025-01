Baby rapinatori davanti al giudice, la sera dovranno restare a casa

Al termine dell’interrogatorio per la rapina a due coetanei, sono stati rimessi in libertà tutti e quattro. Ieri mattina il Gip del Tribunale dei Minori di Milano, ha interrogato i quattro minorenni arrestati dalla Polizia lunedì pomeriggio, dopo aver aggredito, picchiato e rapinato due coetanei incontrati in piazza Volta. Sono due sedicenni, un pakistano residente a Cantù e un turco residente a Sagnino, un quattordicenne tunisino residente a Prestino e un quindicenne italiano residente a Como, accusati di rapina in concorso e difesi dall’avvocato Marcello Iantorno. Tutti hanno risposto alle domande, sostenendo che c’era stata una lite in cui i ragazzi, che non si conoscevano e si erano incontrati per caso, si sarebbero insultati, venendo alle mani. I minorenni hanno inoltre sostenuto di non sapere chi aveva preso i 100 euro rapinati a una vittima, e che forse qualcuno che stava assistendo alla lite si era poi impossessato del denaro. Tuttavia la Polizia, durante l’arresto, aveva trovato addosso ai quattro arrestati una cifra corrispondente al bottino. I giovani non potranno uscire di casa dalle 21 alle 7.Pa.Pi.