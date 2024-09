Auto rubata all’Asst Lariana. Trovata grazie alla tecnologia

Sono state ben due, in contemporanea, le segnalazioni giunte sull’applicativo web "You Pol" alla Questura di Como che indicano, ferma e chiusa a chiave in via Venturino a Como, un’autovettura Toyota Yaris denunciata come rubata i primi giorni di settembre. Una certezza derivata da una delle applicazioni gratuite e utilizzabili da tutti, che permettono di accertare se un veicolo sia stato denunciato.

Immediato è stato quindi l’intervento di una Volante che giunta sul luogo ha raccolto le dichiarazioni dei segnalanti, accertando inoltre che l’autovettura, in pessimo stato di conservazione, era di proprietà pubblica, della Asst Lariana, ed era stata rubata, mentre si trovava in manutenzione in un’officina di San Fermo della Battaglia. La vettura è stata analizzata dalla Polizia Scientifica che hanno avviato le dovute indagini, e poi sequestrata. Verrà successivamente riconsegnata alla proprietà, avvertita nel frattempo del ritrovamento.

L’applicazione, recentemente rinnovata nella veste grafica e nella tecnologia, permette all’operatore di Polizia di aprire una chat sulla quale è possibile scambiarsi, in tempo reale, messaggi e file multimediali, come normalmente accade in un’applicazione di messaggistica istantanea.

Paola Pioppi