Auto a fuoco, denunciato l’ex della figlia

Una settimana fa l’auto della madre della sua ex era stata danneggiata da un incendio mentre era in sosta in un parcheggio in via Risorgimento, a Cermenate, di notte. Ora i carabinieri sono arrivati a denunciare un uomo di 36 anni di Cermenate, ex compagno della figlia della proprietaria dell’auto, il cui rogo aveva raggiunto anche il veicolo parcheggiato accanto. Sul posto, la notte del 9 gennaio, erano intervenuti i vigili del fuoco di Lomazzo, che fin da subito avevano evidenziato la natura dolosa dell’incendio. La figlia della proprietaria dell’auto presa di mira, una donna di 29 anni, aveva visto dalla finestra l’auto andare a fuoco e chiamato i soccorsi: ai carabinieri di Cermenate aveva subito segnalato il sospetto che quanto accaduto potesse essere conseguenza di una lite avvenuta qualche ora prima con il suo ex. Che ora è stato denunciato per danneggiamento, incendio e minacce continuate. Pa.Pi.