Aumentano i casi di influenza. L’Asst apre il secondo hotspot

Con il moltiplicarsi dei casi di influenza il dipartimento di cure primarie di Asst Lariana ha provveduto ad attivare un secondo hotspot infettivologico nella sede del distretto a Fino Mornasco. L’ambulatorio si trova al numero 5 di via Trieste e affianca a quello già in funzione dallo scorso dicembre a Como, nella casa di comunità Napoleona. Si tratta di un’importante innovazione nell’ambito del primo livello di cura e offre un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di base.

L’hotspot è dotato di dispositivi diagnostici, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro ed Eco-Fast. L’accesso segue la stessa modalità del servizio di continuità assistenziale: il cittadino chiama la centrale operativa regionale al 116117, che lo metterà in contatto con la sede di riferimento, e il medico valuterà sulla base della sintomatologia l’opportunità di indirizzarlo all’hotspot.

Nella sede a Fino Mornasco la struttura sarà attiva tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 24. Sarà il medico della sede di continuità assistenziale di riferimento sulla base della sintomatologia a valutare l’opportunità di indirizzare il cittadino all’hotspot più vicino alla sua residenza, fissandogli un appuntamento. Senza l’assenso del medico è inutile recarsi nel centro, perché il personale non potrà prendere in carico i pazienti. Il servizio è gratuito. Ro.Can.