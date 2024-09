Audiovisivi in gara. Dedica ai maestri. Rota e Ballerini

Sabato alle 20.45 al Teatro Storico di Castiglione d’Intelvi, in via alla Chiesa, proiezione e premiazione della quarta edizione del Concorso nazionale di audiovisivi “Prospettive Intelvesi“, dedicato a due grandi amici della Valle Intelvi che hanno condiviso la passione per la fotografia: Elvio Rota e Achille Ballerini. L’evento prevede la proiezione degli audiovisivi in concorso e la successiva premiazione dei migliori lavori, tra cui l’assegnazione del Premio speciale in memoria di Achille Ballerini. Verranno poi presentate le fotografie realizzate dai partecipanti al workshop tenuto da Andrea Priori.