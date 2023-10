Alto Lario Calcio, trasferte di ore per i piccoli Messi. “Fateci giocare con i sondriesi"

Gravedona ed Uniti (Como) – Bello giocare a calcio, un po’ meno sobbarcarsi trasferte che superano le tre ore di auto, magari per scendere in campo pochi minuti. Così i dirigenti della Asd Alto Lario Calcio di Gravedona ed Uniti, mettendo da parte le rivalità di campanile, mesi fa chiesero alla Lega Nazionale Dilettanti Lombardia di essere assegnati, almeno per le squadre del Settore Giovanile Scolastico, alla delegazione di Sondrio.

"Il nostro settore giovanile, occupandosi di bambini dai 5 anni, ha ripetutamente fatto richiesta di accorpamento, dopo due anni a Como, con la delegazione di Sondrio per una ragione di agibilità logistica – spiega la società – Per i nostri bambini spostarsi verso le località della Bassa Comasca significa un’ora di viaggio per raggiungere Como e altra mezz’ora per le località di gioco. Tre ore di viaggio per partecipare per 7 volte e per 7 settimane al raggruppamento in cui ciascuno avrà la chance massima di giocare 10 minuti".

Quando i bambini giocavano contro le squadre della provincia di Sondrio i raggruppamenti si tenevano in un campo a media distanza da tutte le squadre: per i bambini di Gravedona neanche un’ora di viaggio per andata e ritorno.

«L’amarezza è tanta. E non mitigata dalla velata offerta, da parte degli organi preposti, di rivedere la scelta dopo la pausa invernale. La stessa ipotesi fatta nella scorsa stagione e poi disattesa. Chiediamo più attenzione e rispetto per i nostri piccoli calciatori, per le loro famiglie e per la nostra società che non merita di ricevere la comunicazione negativa alle proprie istanze una settimana prima dell’inizio delle attività, dopo oltre un anno di promesse illusorie".