Vertemate, il sottosegretario Alessio Butti in visita alla Fondazione Minoprio: “Un’eccellenza della sostenibilità agricola”

Vertemate con Minoprio (Como), 12 novembre 2024 – Visita istituzionale alla Fondazione Minoprio per Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica. Nella sua provincia, Como, l’esponente di Fdi ha avuto l’opportunità di apprezzare un’eccellenza lombarda nel settore dell’agricoltura e della formazione tecnico-scientifica.

Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nei laboratori della Fondazione Minoprio

Durante la visita, Butti ha osservato come la Fondazione sia riuscita a coniugare tradizione agricola e tecnologie avanzate, diventando un modello di innovazione nel settore. Il percorso ha toccato i principali spazi e laboratori della Fondazione, mettendo in luce i numerosi progetti portati a termine grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che hanno dato un nuovo impulso all’aggiornamento delle infrastrutture e alla didattica.

"È stato un piacere visitare Fondazione Minoprio e toccare con mano l’eccellenza che unisce digitalizzazione e agricoltura nel nostro Paese. I nuovi laboratori e le tecnologie avanzate come le serre aeroponiche e idroponiche, realizzate con il supporto dei fondi PNRR, mostrano come l’innovazione digitale possa diventare un pilastro della sostenibilità agricola e della formazione dei giovani” ha dichiarato il sottosegretario Alessio Butti. “Collegare competenze digitali con il settore agricolo significa costruire un futuro in cui l'agricoltura diventa più efficiente, competitiva e attenta all'ambiente.”