Al Grumello per coltivare l’energia

La stagione “Cultura Grumello 2024“ prosegue anche in autunno con “Coltiviamo l’energia“, l’appuntamento domenicale dedicato alle discipline energetiche e al potere benefico e rigenerante della natura, in programma fino al 3 novembre. Un’occasione per approcciare le discipline energetiche e per esplorare e approfondire percorsi di benessere originali intrecciati con la botanica e il paesaggio del Grumello, tenuti da insegnanti esperti. Domenica alle 10 appuntamento con Raja Yoga: un percorso di conoscenza di sé, di trasformazione interiore, attraverso la comprensione diretta affidata all’esperienza, coltivando così la consapevolezza di "mettersi in relazione e di ascoltare", di stabilire una relazione stabile e continuativa con il corpo.

Segue il 20 ottobre l’invito a meditare con la bioenergetica, riscoprendo la quiete e le innate capacità meditative presenti nel nostro organismo ma anche acquisendo strumenti preziosi per vivere meglio. Non manca nella rassegna l’allenamento del corpo e della respirazione con un approccio introspettivo per conoscere e comprendere al meglio la parte più profonda di ciascuno: Hatha Yoga, domenica 27 ottobre.

L’ultimo appuntamento con il benessere è per domenica 3 novembre, dedicato alla gentilezza: il Parco di Villa del Grumello diventa lo spazio naturale per sperimentare alcune pratiche di ecologia del profondo, green mindfulness e scrittura creativa. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.villadelgrumello.it. Il Parco del Grumello si conferma dunque anche nella stagione autunnale luogo di rigenerazione individuale e collettiva, dove coltivare l’energia ed entrare in sintonia con se stessi, gli altri, l’ambiente di cui si è parte.

