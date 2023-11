Erba, le mummie si rivelano: appuntamento con la collezione egizia del Museo Civico

Erba (Como), 3 novembre 2023 – Il Museo Civico Archeologico di Erba organizza un nuovo evento dedicato alle mummie della collezione egizia, in collaborazione con Sabina Malgora, direttore del Mummy Project, per sabato 11 novembre nella sede di Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23.

Dallo scorso anno, il Museo di Erba ed il Mummy Project collaborano strettamente per la realizzazione di un progetto culturale di valorizzazione della collezione egizia erbese, che si intitola “L’Egitto ad Erba. Le mummie del Museo Civico raccontano”. Nei mesi passati, i ricercatori si sono dedicati a tre frammenti di mummie: un piede, una mano e una testa, donati al Museo dalla famiglia Majnoni e portati in Italia nel 1902 dal Marchese Majnoni d'Intignano, allora Console d’Italia al Cairo.

Le mummie sono state sottoposte a sofisticate indagini, seguendo il protocollo stilato dal Mummy Project e basato su un’esperienza quindicennale. A conclusione del progetto verrà realizzata una piccola sezione egizia nella sede del Museo dedicata ai reperti egizi, con particolare attenzione alle mummie e con un ricco apparato divulgativo. L’evento dell’11 novembre, fa seguito agli appuntamenti della scorsa primavera, quando il Museo aveva aperto al pubblico le porte del laboratorio di restauro, permettendo ai visitatori di parlare con i ricercatori e la restauratrice, e osservando il loro lavoro.