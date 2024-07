Como, debutta la sala operativa integrata fra prefettura e Provincia

Como, 26 luglio 2024 – È stato sottoscritto oggi alla prefettura di Como il protocollo d’intesa per la gestione della sala operativa integrata di Protezione Civile-Sopi. Il nuovo protocollo sostituisce e aggiorna il precedente e rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento della gestione delle emergenze a livello provinciale, garantendo un coordinamento tra le diverse istituzioni e gli attori del sistema di protezione civile coinvolti. La sala operativa integrata, che ha sede in prefettura, potrà essere utilizzata anche dalla Provincia per la gestione delle emergenze di protezione civile. In caso di eventi calamitosi significativi, che richiedano la convocazione del Centro coordinamento dei soccorsi, o una gestione sinergica delle criticità, la Sopi costituirà il punto unitario di raccolta, valutazione e trasmissione delle informazioni rilevanti, per la gestione delle emergenze anche attraverso la rete radio regionale.

Ogni ente contribuirà con proprie risorse umane e strumentali al funzionamento della sala operativa, garantendo anche il necessario aggiornamento e la manutenzione delle attrezzature. La prefettura metterà a disposizione gli spazi e i relativi impianti, mentre la Provincia si occuperà della manutenzione dei personal computer, degli apparati di fonia nonché della connessione e dell’interfaccia internet. Il protocollo avrà una durata di tre anni.