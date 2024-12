Como, paga una bottiglia di vino e nasconde il resto della spesa

Como, 12 dicembre 2024 – A consegnarlo alla polizia, sono stati gli addetti alla sicurezza del supermercato di Monte Olimpino, dove l’uomo, un comasco di 55 anni, aveva appena pagato una confezione di vino rosso. Ma quando è uscito, ha fatto scattare il sistema antitaccheggio, scoprendo così che nascondeva addosso altra merce del supermercato, non pagata. Attraverso la centrale operativa, è stato chiesto l’intervento di una pattuglia. Controllato e perquisito dagli agenti della Squadra Volante, è stato trovato in possesso anche di un coltellino svizzero con una lama lunga dieci centimetri, che è stato poi sequestrato. E’ stato quindi arrestato per furto aggravato e processato per direttissimo questa mattina. L’udienza è stata rinviata a gennaio, lui scarcerato.