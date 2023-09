Como, incendio in un’abitazione in piazza Duomo: un morto, salvata una donna disabile

Como, 26 settembre 2023 – Vigili del fuoco di Como al lavoro in piazza Duomo, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di una abitazione al secondo e ultimo piano delle palazzine storiche sopra i portici: al suo interno, un uomo risulta deceduto e una donna con disabilità è stata soccorsa e salvata.

Le squadre sono intervenute con autoscala raggiungendo l’appartamento dall’esterno. L’intervento è tuttora in corso e le cause del rogo non sono ancora state accertate, così come le cause del decesso e le identità delle due persone coinvolte. Sul posto, assieme al 118 per l’assistenza medica, sono intervenute pattuglie dei carabinieri e della polizia.