Como, dieta ferrea imposta alla figlia minorenne: madre condannata

Como, 24 gennaio 2024 – Condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per una donna di 54 anni accusata di maltrattamenti per aver imposto alla figlia, all’epoca sedicenne, un regime alimentare basato su privazioni alimentari.

La donna, a suo tempo indagata dopo la denuncia sporta nel 2019 dalla zia della ragazzina, un medico preoccupato per le conseguenze a cui stava andando incontro, ridotta “gravemente sottopeso”, per un periodo era stata raggiunta da una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

La madre, a chiusura delle indagini, ha poi deciso di andare a processo per mettere in discussione l’accusa. Per lei erano stati chiesti 2 anni, oggi la sentenza.