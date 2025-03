Cantù, incendio distrugge il tetto di una casa: evacuati due anziani

Cantù, 3 marzo 2025 – Il tetto è andato completamente distrutto, l’abitazione dichiarata inagibile. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto nella tarda serata di ieri a Cantù in via Tito Speri. Per domare il rogo, ormai importante, sono state inviate quattro squadre dei vigili del fuoco dalle sedi di Cantù, Lomazzo e Como, che hanno cercato di contenere le fiamme: ma almeno un centinaio di metri quadrati di tetto erano ormai andati distrutti.

Le due persone anziane residenti al piano terra sono state allontanate a titolo precauzionale, anche se le fiamme non sono arrivate fino alla loro abitazione. Hanno trovato alloggio da parenti, dopo essersi allontanati in tempo ed evitare conseguenze per la loro salute.

Nel frattempo, anche alla luce dei successivi sopralluoghi, l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le cause.