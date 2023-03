Brenna, brucia un forno di verniciatura. Allarme in azienda

Vigili del fuoco al lavoro

Brenna (Como) – Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como e dei distaccamenti di Erba e Cantù, sono state impegnate per ore, a partire dalle 12.50, per spegnere l’incendio scoppiato in una ditta di via Cervino a Brenna, la Casati.

Il rogo ha interessato in particolare un forno di verniciatura. Nessuno è rimasto ferito. Dopo lo spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto allo smaltimento dei fumi e del calore sprigionato dell'incendio, per evitare riprese e garantire la messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti, in via precauzionale, i soccorritori del 118, e i carabinieri di Mariano Comense per verificare le circostanze in cui si è sviluppato il rogo.