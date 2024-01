Binago, incidente tra Suv e camion sulla Statale: due feriti

Binago (Como), 11 gennaio 2024 – Incidente stradale questo pomeriggio a Binago, in via Como sulla Statale, dove si sono scontrati un’automobile, un suv Mercedes, su cui viaggiavano un uomo di 57 anni e una donna di 59, e un camion.

L’urto sembrerebbe essere stato frontale, con gravi danni per entrambi i veicoli, ma soprattutto per l’auto, finita fuori strada contro un albero, completamente distrutta nella parte anteriore, compreso il parabrezza. Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Appiano Gentile e Varese, che lo hanno affidato alle cure del 118 per il trasporto, in codice giallo, all’ospedale di Varese. Leggermente ferita anche la donna, trasportata all’ospedale di Tradate.