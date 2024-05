Bellagio, vigili del fuoco salvano un capriolo incastrato in una recinzione

Bellagio (Como), 17 maggio 2024 - Intervento urgente dei vigili del fuoco, questa mattina a Bellagio sulla strada per salire al Ghisallo, per salvare un capriolo che era rimasto incastrato in una recinzione in ferro.

I vigili del fuoco, utilizzando un divaricatore, sono riusciti ad allargare le sbarre, mantenendo bloccato l’animale molto spaventato, fino a liberarlo. Lo hanno poi consegnato alle guardie faunistiche della Polizia provinciale che lo hanno portato in centro di recupero. Qui sarà visitato per accertare che non abbia ferite o lesioni interne, per poi essere nuovamente rilasciato nel suo habitat naturale.