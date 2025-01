Basket Cantù e il nuovo palazzetto: abbattuto l’ultimo muro del Pianella, quello della burocrazia

Cantù (Como), 28 gennaio 2025 – Proprio adesso che il mitico Pianella sta per essere abbattuto, dopo essere stato per quasi mezzo secolo la “casa“ della Pallacanestro Cantù, la società è pronta a voltare pagina e a ritornare in città nel nuovo palazzetto che sarà costruito in Corso Europa. Le gru sono state montate già da tempo nell’area dove sorgevano il Palababele e poi il PalaTurra, il primo costruito e mai terminato e il secondo andato poco oltre le fondamenta, ma si trattava solo di interventi propedeutici al cantiere che sola ora potrà finalmente entrare nel vivo. Cantù Arena ha infatti comunicato di aver ricevuto il rapporto finale, con esito positivo, per la verifica del progetto esecutivo della nuova Arena di Cantù da parte della società incaricata, la Rina Check Srl di Genova.Si chiude dunque un complesso percorso tecnico- amministrativo iniziato nel 2020 per iniziare la nuova fase, la più attesa dai tifosi, di costruzione dell’impianto. “Con l’arrivo dell’esito positivo della verifica da parte della società incaricata – commenta il presidente di Cantù Arena, Antonio Munafò – si conclude un lungo e tortuoso cammino iniziato ormai quattro anni fa e comincia una nuova fase in cui sarà anche più semplice avere un riscontro visivo al lavoro fatto e a quello che si farà. È indubitabile che sia un passaggio fondamentale che ci avvicina in maniera decisiva al momento in cui l’Arena sarà aperta e funzionante. Credo dunque sia doveroso ringraziare innanzitutto i soci di Cantù Next, che per primi hanno creduto in questo sogno, e di Cantù Arena. Non posso però non citare lo staff di consulenti, collaboratori e progettisti per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi anni che ci hanno permesso di superare ostacoli e difficoltà certo non banali». Il nuovo progetto del costo di 50 milioni di euro, finanziato dal credito sportivo, un pool di privati, Regione Lombardia e il Comune di Cantù prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale in grado di accogliere le partite casalinghe della squadra di pallacanestro, ma anche altri eventi sportivi, oltre a concerti. Oltre al campo di gioco principale, con 5mila posti a sedere, ci sarà spazio per un campo di allenamento, uffici e un’area commerciale oltre a un’ampia dotazione di parcheggi. L’obiettivo è inaugurare la struttura entro l’autunno del 2026.