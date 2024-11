Appiano Gentile, colpito da un ramo: grave un uomo di 52 anni

Appiano Gentile, 13 novembre 2024 – Un uomo di 52 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna, dopo essere stato colpito dal ramo di un albero. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 15 ad Appiano Gentile in via Monte Carmelo, zona impervia al di fuori del centro abitato, in prossimità di una azienda agricola, Cascina Carbunitt.

Il ramo ha causato un grave trauma alla schiena e al torace, ma al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, e cosa stesse facendo il cinquantaduenne. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco assieme ai carabinieri e ai tecnici di Ats Insubria, competenti per gli accadimenti che avvengono sui luoghi di lavoro.