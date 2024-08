Busto Arsizio, il ricordo commosso della prof di Lorys Bellapianta: “Eri arrabbiato e ferito per colpa della vita, non ti dimenticheremo”

Busto Arsizio (Varese), 18 agosto 2024 – È un messaggio pieno d’affetto quello pubblicato sul sito dell’Ipc Verri, la scuola che frequentava Lorys Bellapianta, il diciannovenne morto all’alba di lunedì 12 agosto mentre era in vacanza in Puglia. “Non si è mai pronti a lasciare andare via una vita così giovane”, così si apre il pensiero di cordoglio firmato dalla professoressa Simona Franchina, che poi continua con parole toccanti: “Io mi sento in colpa perché forse come docente ho fallito. E nonostante le nostre discussioni, le nostre litigate, le nostre riflessioni, le nostre risate, non sono riuscita a proteggerti davvero! Perché lo so quanto a volte ti sentivi triste e deluso, arrabbiato e ferito, davanti alle ingiustizie che la vita ti aveva riservato. E la scuola era la tua “Stella Michelin“, a tuo modo”. Alle parole si affianca una foto che ritrae Lorys nel laboratorio di cucina. “Il tuo unico posto felice, con una delle foto del tuo cuore, che tu stesso mi hai chiesto, accanto al prof De Angelis”. Quindi tre disegni, tra cui un autoritratto che raffigura il giovane impegnato proprio ai fornelli.

Lorys Bellapianta durante una lezione di cucina all'Ipc di Verri di Busto Arsizio

Il ricordo della docente è solo una delle tante dimostrazioni d’affetto per Lorys. I funerali si terranno domani alle 9.30 nella parrocchia del Redentore, dopo il rientro della salma da Torre Santa Sabina, centro della provincia di Brindisi dove è avvenuto la tragedia.

La stessa chiesa dove a luglio si erano svolte le esequie del padre Luigi, ucciso da una malattia. Per sostenere la famiglia colpita dal doppio lutto, Busto si è mobilitata con una raccolta fondi. È stato aperto un conto corrente per raccogliere donazioni a favore della madre e del fratello minore. Nel frattempo continuano le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente in cui Lorys ha perso la vita, attraverso l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza e le testimonianze degli amici del giovane e delle persone sul posto. Di certo si sa che il ragazzo è volato fuori dalla portiera posteriore di una Opel Corsa guidata da un coetaneo, ora indagato per omicidio stradale poiché era al volante ubriaco.