Il Brescia sfida il Genoa per tornare a vincere

Il Brescia cerca di sovvertire il momento difficile

Brescia – Dopo la “camminata dell’orgoglio biancazzurro” attraverso la quale ieri sera i tifosi delle Rondinelle hanno voluto far sentire a voce alta il loro malcontento nei confronti della gestione del presidente Cellino, in casa del Brescia si torna a pensare al campo e, in particolare, al difficile confronto di domani (fischio d’inizio alle 14) con un cliente assai temibile come il Genoa. Anche in queste giornate i rossoblù hanno espresso senza alcun giro di parola le loro intenzioni.

I Grifoni sono decisi a tornare subito in serie A e a farlo senza dover superare la roulette dei play off. La trasferta al “Rigamonti”, quindi, deve confermare questo obiettivo e la squadra che sotto la guida di mister Gilardino (che ha iniziato ad allenare proprio in terra bresciana) ha saputo ingranare la marcia giusta è decisa a fare bottino pieno contro quella allenata dall’ex sampdoriano Gastadello.

I freddi numeri della classifica, che in questo momento assegnano alle Rondinelle l’ultimo posto, non consentono però a Bisoli e compagni di guardare alle intenzioni dell’avversario di turno. Ai biancazzurri serve tornare a quella vittoria che manca ormai dallo scorso 27 novembre (2-0 casalingo alla Spal) e che offrirebbe i tre punti necessari per ridare slancio alla compagine di mister Gastaldello (che dovrà rinunciare ancora ad Olzer e Cistana) nella corsa verso la salvezza.

In questo momento, in effetti, il Brescia si trova nelle ultime tre posizioni che condannano alla retrocessione in C, con un punto di ritardo dai play out e, teoricamente, visto che il Perugia ha disputato una partita in meno, due dalla salvezza diretta. Un quadro sicuramente preoccupante che, proprio per questo, obbliga il Brescia a cercare di raccogliere subito i punti necessari per tornare a guardare avanti con fiducia.

Anche se per battere il lanciato Genoa di questo periodo bisognerà mettere in campo cuore ed orgoglio in gran quantità…



Probabili formazioni:



Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow (Karacic), Adorni, Papetti (Mangraviti), Huard; Bisoli, Van De Looi, Ndoj (Bjorkengren); Galazzi (Listkowski), Rodriguez; Ayé. All: Gilardino.



Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps (Jagiello); Gudmundsson (Albert), Puscas. All: Gilardino.