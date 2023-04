Serie B, Brescia-Spal 2-2: i biancazzurri ci sono, ma il punto “scalda poco”

Il Brescia torna dal duello diretto in casa della Spal con un combattuto 2-2 al termine di un match aperto e tirato dall’inizio alla fine. Il pareggio colto a Ferrara consente alla squadra di Gastaldello di guadagnare un punto sul Perugia (e sulla zona play out), mentre la salvezza rimane distante cinque lunghezze.

Una situazione che, quando mancano ancora cinque partite alla conclusione, tiene in vita le speranze dei biancazzurri di evitare la retrocessione in serie C, ma che evidenzia pure la necessità di costruire sul campo una rincorsa più che impegnativa. Una possibilità che all’inizio del match-salvezza con la Spal sembra spegnersi dopo nemmeno un minuto.

Nainggolan si mette subito in mostra e pennella un cross che La Mantia, anticipando di testa Cistana (in modo ritenuto regolare anche dal Var), trasforma nell’immediato vantaggio per i padroni di casa. Una partenza subito in salita che non fa perdere la bussola alle Rondinelle, che dopo solo 10’ firmano il pareggio con un altro colpo di testa. Questa volta è Ayé a trasformare nell’1-1 un preciso assist di Bisoli. Ristabilitasi la parità, l’incontro si mantiene combattuto ed incerto.

Il Brescia, però, si mostra deciso e va vicino al vantaggio con Rodriguez al 25’. Sul fronte opposto gli spallini non si limitano a guardare e dopo gli spunti di Maistro e La Mantia, al 40’ è ancora quest’ultimo a staccare di testa, ma la sfera si stampa sulla traversa.

Nella ripresa le due contendenti cercano il risultato pieno. Maistro e La Mantia si rendono ancora insidiosi per i ferraresi, mentre Rodriguez e Bisoli replicano in modo pericoloso per i biancazzurri (nell’occasione in tenuta rossa). Alla mezz’ora la strada torna in salita per il Brescia, che viene trafitto ancora da un colpo di testa di Maistro.

Dimostrando carattere ed orgoglio, però, le Rondinelle non si arrendono nemmeno questa volta e dopo soli 5’ un gran numero di Olzer è il sigillo del definitivo 2-2 che permette ad entrambe le pericolanti di compiere un passo in avanti anche se la salvezza diretta, purtroppo, rimane distante. Spal-Brescia 2-2 (1-1) Spal (4-3-1-2): Alfonso 6,5; Dickmann 6,5, Arena 6, Meccariello 6 (38’ st Dalle Mura sv), Celia 6; Contiliano 6 (38’ st Fiordaliso sv), Prati 6, Nainggolan 6,5; Maistro 7 (48’ st Tunjov sv); Moncini 6,5, La Mantia 6,5 (15’ st Fetfatzidis 6). A disposizione: Pomini; Almici; Peda; Tripaldelli; Murgia; Zanellato; Rabbi; Rossi. All: Massimo Oddo 6. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 6; Karacic 6, Cistana 6, Mangraviti 6,5, Jallow 6,5; Bisoli 6,5, Labojko 6 (31’ st Olzer 6,5), Bjorkengren 6; Rodriguez 6 (16’ st Bianchi 6), Listkowski 6 (16’ st Ndoj 6); Ayé 6,5 (43’ st Niemeijer sv). A disposizione: Lezzerini; Adorni; Pace; Van De Looi; Scavone. All: Daniele Gastaldello 6. Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce 6. Reti: 1’ pt Maistro; 11’ pt Ayé; 30’ st Maistro; 35’ st Olzer. Note: ammoniti: Prati; Contiliano; Listkowski; Bianchi - angoli: 4-4 – recupero: 2’ e 4’ - spettatori: 9.000 circa.