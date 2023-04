Ascoli-Brescia, le Rondinelle iniziano la rincorsa-salvezza

Brescia – Oggi alle 14 il Brescia giocherà in casa dell’Ascoli con l’obiettivo, quasi obbligato, di raccogliere punti (possibilmente tre) per cominciare a risalire dall’ultimo posto della classifica cadetta e dimostrare di poter continuare a credere nella salvezza. I marchigiani, dal canto loro, sono poco propensi a concedere via libera alle Rondinelle ed hanno chiamato a raccolta i loro tifosi (si parla di 7.000 presenze al “Del Duca” per questo match) per ricevere lo slancio giusto per conquistare un risultato molto importante. Un intento al quale non deve guardare più di tanto la squadra di Gastaldello che, dal canto suo, quando mancano otto giornate alla conclusione del Campionato deve trovare la forza per sfuggire dapprima alla retrocessione diretta e vedere poi di acciuffare una salvezza diretta nella quale in casa biancazzurra si vuole continuare a credere nonostante gli attuali cinque punti di distacco.

Proprio per questo e per preparare al meglio gli ultimi dettagli in vista di una partita tanto delicata, il Brescia già da ieri sera è in ritiro in terra marchigiana, dove l’ex vice di Clotet, che nei giorni scorsi ha rescisso e firmato un nuovo contratto con la Torpedo Mosca, ha portato con sé ventidue giocatori. Sono rimasti in sede solo gli infortunati Cistana e Olzer, oltre al lungodegente Bertagnoli, e il difensore Coeff, giudicato non ancora al meglio della condizione.

In vista della sfida con i bianconeri mister Gastaldello ha caldeggiato soprattutto due aspetti, invitando i suoi giocatori a continuare a credere nella salvezza ed invocando un gioco più offensivo e propositivo per poter cercare il risultato pieno. Il dubbio principale della vigilia riguarda la composizione del reparto avanzato. Giocheranno dall’inizio due punte sostenute da un trequartista oppure ci sarà un attaccante di riferimento e due giocatori subito dietro? Queste sembrano le opzioni principali per cercare di mettere maggiormente in difficoltà l’Ascoli. I trequartisti Galazzi, Listkowski e Adryan, l’eclettico Rodriguez e le due prime punte Ayé e Bianchi si contenderanno fino all’ultime le tre maglie da titolari a disposizione per questa sfida che deve portare alla conquista del “Del Duca”. Probabili formazioni Ascoli (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Colocolo, Giovane (Buchel), Caligara; Falzerano; Mendes (Forte), Gondo. All: Breda. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow (Karacic), Adorni, Papetti (Mangraviti), Huard; Bisoli, Van De Looi, Ndoj (Bjorkengren); Galazzi (Listkowski/Bianchi/Adryan), Rodriguez; Ayé. All: Gastaldello.