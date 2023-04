Autofficina non autorizzata e smaltimento di rifiuti illegali scoperti a Montichiari

Montichiari (Brescia), 5 aprile 2023 – Un’autofficina non autorizzata è stata scoperta e sequestrata grazie le immagini del progetto regionale Savager che hanno anche evidenziato lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. A Montichiari uomini di Arpa d’intesa con la Procura e con l’aiuto della Polizia locale hanno scoperto un’officina non autorizzata: i camion venivano smontati e i rifiuti, soprattutto pezzi meccanici, nascosti in 5 rimorchi. Si tratta di rifiuti pericolosi gestiti illecitamente.

“Ancora una volta, grazie all’efficacia dell’azione del Dipartimento Arpa di Brescia e alla stretta collaborazione con la Procura della Repubblica e il corpo di polizia locale di Montichiari, il progetto Savager – spiega Stefano Cecchin, presidente e amministratore unico di Arpa Lombardia -mette a segno un altro importante risultato nel contrasto alla gestione illegale dei rifiuti sul territorio provinciale. Stupisce che i responsabili di comportamenti illeciti in campo ambientale, quale quello oggi scoperto , non abbiano sufficiente coscienza del fatto che l’affinamento dell’attività di Savager -che, nel Bresciano, registra livelli molto avanzati - renda ormai probabile la scoperta e la repressione di tali attività di abbandono di rifiuti così pericolosi per la salute, l’ambiente e la sicurezza”.