Gnocchi bresciani alla conquista degli Usa: Il Pastaio costruisce uno stabilimento in Pennsylvania

Le eccellenze della gastronomia bresciana, in particolare della Bassa, sbarcano negli States, per introdurre sapori e tradizioni della Leonessa d’Italia. Lo fanno grazie all’azienda Il Pastaio, con sede a Berlingo, che nelle scorse ore ha inaugurato i lavori di esecuzione della propria nuova unità produttiva in Pennsylvania, ad Allenwood, nella contea di Union.

Il nuovo stabilimento si estenderà su una superficie di oltre 6.600 metri quadrati e darà lavoro a 75 dipendenti che si misureranno con cinque diverse linee di produzione che consentiranno di mettere sul mercato gnocchi italiani, anche senza glutine e biologici, in linea con la richiesta statunitense.

“La posa della prima pietra del nostro stabilimento in Pennsylvania rappresenta un passo cruciale per Il Pastaio, con la volontà di ribadire il nostro desiderio di coniugare le migliori tradizioni italiane con l’energia e la cultura agroalimentare degli Stati Uniti - ha dichiarato Pierluigi Colombi, Ceo dell’azienda -. Siamo entusiasti di entrare in un mercato con un così grande potenziale, portando la nostra maestria artigianale e la passione per la cucina italiana a una nuova generazione di consumatori. Il progetto è un investimento per il futuro e una celebrazione dell’autenticità del Made in Italy in una Paese ricco di opportunità”.

In Italia Il Pastaio ha quattro stabilimenti, di cui uno completamente dedicato ai prodotti senza glutine con 300 dipendenti e una capacità produttiva di 100.000 tonnellate tra gnocchi e paste fresche. La nuova struttura, possibile anche grazie al sostegno del Dipartimento per lo Sviluppo Economico e Comunitario della Pennsylvania (DCED) - sorgerà all’interno del Great Stream Commons Business Park.