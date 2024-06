Gardone Riviera: il Vittoriale acquisisce la collezione privata su d’Annunzio più grande d’Italia

Gardone Riviera, 24 giugno 2024 – Al Vittoriale degli italiani approda la più importante collezione privata italiana legata a Gabriele d’Annunzio. Il materiale verrà presentato sabato 29 giugno da Giordano Bruno Guerri, presidente della villa-museo affacciata sul lago di Garda. Si tratta della più importante acquisizione di documenti dannunziani mai fatta nella storia del Vittoriale.

Carte e cimeli

Migliaia di documenti, manoscritti, bozze di opere, carteggi, autografi, appunti, cartoline, moltissimi materiali inediti, provenienti dalla più grande collezione dannunziana privata in Italia: la collezione Paglieri.

“Con questa acquisizione – commenta Guerri – portiamo al Vittoriale la più grande collezione dannunziana esistente al di fuori dei nostri archivi. È stato un grande investimento economico, ma soprattutto un’operazione dal grandissimo valore culturale, che ci permetterà di scoprire sfumature rimaste ancora inedite di d’Annunzio, dei suoi rapporti personali e professionali e della costruzione del Vittoriale”.

Inoltre, prosegue il filosofo, “facendo da tramite per la Regione Abruzzo nell’acquisizione della biblioteca moderna del Fondo Paglieri, finalmente Pescara potrà avere una biblioteca dedicata alla figura del Vate e diventare un secondo importante punto di riferimento per gli studiosi dannunziani e gli storici”.

La famiglia Paglieri

Sabato 29 giugno, insieme a Giordano Bruno Guerri e ai rappresentati della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, sarà presente Debora Paglieri, per raccontare la storia della collezione dannunziana e la sua importanza: il primo nucleo della collezione Paglieri nasce già prima dell’ultimo conflitto mondiale, negli anni trenta con il Poeta ancora in vita, grazie all’imprenditore alessandrino Lodovico Paglieri – classe 1902, prosecutore della nota dinastia profumiera – che fin dalla gioventù aveva letto ed apprezzato le opere dannunziane.

Ѐ in questo clima culturale che il figlio Mario, nato nel 1934, cresce ereditando dal padre Lodovico la passione per la figura e l’opera di Gabriele d’Annunzio. Nella biblioteca del grande appartamento in cui vive con i genitori, all’età di 12 anni Mario Paglieri scopre "Il trionfo della morte”. Il romanzo determinerà l’interesse che accompagnerà il collezionista alessandrino per tutta la vita e che lo porterà a raccogliere l’enorme patrimonio diventato la collezione dannunziana Paglieri, con la consapevolezza e la soddisfazione di aver saputo trasmettere alla generazione successiva una profonda passione che non terminerà con lui.

La figlia Debora continua a occuparsi della preziosa raccolta, a prendersene cura con la convinzione, maturata e condivisa negli anni, che un bene così prezioso non possa restare “chiuso” fra le mura di un palazzo privato.

Cose mai viste

Nella raccolta sono custoditi 1.800 esemplari di edizioni speciali, uniche, popolari, in volume monografico oppure pubblicate a puntate in riviste e quotidiani, in italiano oppure tradotte in altre lingue, che riportano dediche o carte autografe oppure che presentano un particolare pregio editoriale; messaggi, orazioni, lettere, pubblicati a stampa in facsimile d’autografo, nelle loro diverse edizioni; un’importante raccolta di spartiti e partiture musicali complete, composte tutte per opere dannunziane; 1.000 lettere di d’Annunzio a vari corrispondenti - tra cui le lettere inedite al farmacista di Gardone Riviera Mario Ferrari, ribattezzato dal Vate “Pharmacopola” (ossia “venditore di farmaci”) - e 200 lettere di vari corrispondenti a d’Annunzio oppure di corrispondenze tra amici e collaboratori del Poeta. E poi diversi manoscritti, tra opere, componimenti e messaggi; buste, carte sparse, appunti, note spese, biglietti, documenti personali e di famiglia, una moltitudine di documenti che andranno a ricomporre il quadro della intricata biografia dannunziana; oltre 100 messaggi e manifesti fiumani, i volantini del volo su Vienna, le locandine del teatro e delle pubblicità.

Il progetto Vittoriale

Di straordinaria importanza per la ricostruzione delle vicende della Fabbrica del Vittoriale, i faldoni che conservano agende, libri mastri e pagamenti di fatture, certamente provenienti dall’ufficio dell’architetto Gian Carlo Maroni Per finire, album e stampe fotografiche sciolte per un totale di centinaia di immagini.

La collezione verrà allestita in una sala aperta agli studiosi e intitolata a Mario Paglieri, all’interno del museo della Santa Fabbrica Gian Carlo Maroni al Vittoriale.