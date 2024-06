Woodstock sull’Oglio al Parco fluviale

Full immersion negli anni settanta quasi come in una piccola Woodstock locale domenica mattina a Palazzolo sull’Oglio al Parco fluviale Metelli (in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’auditorium San Fedele). Il concerto, intitolato Power Flower, a cura del Gruppo Caronte, comincerà alle cinque di domenica mattina, anche se è consigliato presentarsi con un poco di anticipo, armati di coperta e teli per sedersi a terra. Saranno proposti i grandi classici della musica rock che si sposeranno con il gorgogliare dell’acqua del fiume Oglio e i suoni del vento. Ingresso libero.