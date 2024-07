Visite in ospedale, turni ampliati. Resta l’obbligo della mascherina

Lancette indietro al 2020 agli Spedali Civili di Brescia, dove tornano gli orari di visita del pre-Covid. Per tutelare la sicurezza dei degenti, fino ad ora di fatto era stata mantenuta solo la fascia serale per gli ingressi dei visitatori. Da domani, lunedì 15 luglio, gli orari di visita saranno ampliati: da lunedì al sabato si potrà far visita dalle 13 alle 14 e dalle 18,45 alle 20; domenica e festivi dalle 14,30 alle 16,30. Restano invariate le indicazioni che coinvolgono i reparti che ospitano persone fragili e permangono le raccomandazioni di sempre al fine di tutelare i pazienti ricoverati nei nostri ospedali.

Seppur i numeri della pandemia sono lontani (il Civile di Brescia ebbe il record in Europa di pazienti ricoverati per Covid, quasi un migliaio contemporaneamente), alcuni casi ci sono ancora e, visto l’aumento della circolazione del virus per effetto delle nuove varianti, vengono richieste alcune accortezze, a tutela dei più fragili. Nei reparti più a rischio, così, potrà entrare comunque un parente per volta; per quanto riguarda le mascherine, resta obbligatoria la Ffp2 in pronto soccorso o nelle aree di degenza dove il contagio potrebbe avere delle conseguenze gravi, mentre in altre aree di degenza è consigliata la chirurgica.

Sempre nei reparti ad alto rischio, può esser richiesto il tampone nasofaringeo. Altra novità riguarda le neo mamme che, fino ad ora, non hanno potuto avere accanto il partner durante il parto: da lunedì cade anche questo tabù, mentre i parenti potranno tornare a far visita a mamme e neonati negli orari previsti, sempre con l’accortezza di non creare affollamenti. F.P.