Ville e palazzina a ridosso del Parco. Firme per tutelare il patrimonio naturale

Le ragioni che hanno portato il Comune a dare il permesso di costruire nella valle dei gelsi sono molto tecniche e complesse, ma le conseguenze sono chiare: si cancella un pezzo di patrimonio naturale e storico per far spazio a 4 ville e una palazzina a ridosso del Plis-Parco delle colline. Potrebbe succedere in qualunque momento (visto che il permesso c’è), a Urago Mella, nella ‘valle dei gelsi’, ai piedi del monte Picastello. I cittadini hanno già presentato una petizione con 130 firme per chiedere la monumentalità di 9 gelsi. Già raccolte 1200 firme. Analizzando i dati catastali ed urbanistici – spiega Andrea Pasotti, presidente del CdQ – ci siamo resi conto che la linea di demarcazione del confine del Plis determina residue potenzialità edificatorie".