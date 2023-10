Incidente a Villanuova, coppia di anziani investita da un’automobile: l’uomo è molto grave

Una coppia di anziani, marito e moglie, è stata investiti da un’automobile sabato pomeriggio a Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia. Lei, di 80 anni, è stata portata in codice giallo in ospedale mentre lui, di 87 anni, è in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, i due sono stati investiti da un’automobile guidata da un uomo di 80 anni. Dopo lo schianto, sono arrivate sul posto un’automedica e un’ambulanza. La donna, dopo essere stata stabilizzata è stata condotta agli Spedali Civili di Brescia. Per l’uomo è stato necessario il trasporto in elisoccorso, in quanto dopo l’urto è stato sbalzato per diversi metri ed è finito sull’asfalto.

Nell’area sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è chiara la dinamica dell’incidente ma è possibile che il conducente sia rimasto abbagliato dal sole.