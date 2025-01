Lo hanno accerchiato in cinque e poi pestato per derubarlo. È successo a un 29enne del Marocco nella tarda serata di mercoledì mentre attendeva il bus di fronte alla stazione ferroviaria. Erano le 22 passate quando il giovane è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha chiesto una sigaretta. Una scusa, perché in un attimo in cinque lo hanno circondato, aggredito, spintonato, rapinato del portafogli e pure del giubbotto.

Indagano i carabinieri, che stanno visionando le telecamere.

B.R.