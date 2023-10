Venti anni di condanna a Cosimo Vallelonga: "Non è associazione mafiosa"

Non era associazione mafiosa. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione, secondo cui quella del 72enne compare Cosimo Vallelonga da Rovagnate non era un’associazione a delinquere di stampo mafioso. La condanna a suo carico di 20 anni di prigione per l’impero milionario costruito su traffico di rifiuti anche radioattivi, estorsioni e frodi fiscali deve quindi essere rivista al ribasso. Stessa storia per i due bracci armati durante l’operazione Cardine Metal Money a febbraio 2021: il 53enne di Calolziocorte Paolo Valsecchi e il 40enne Vincenzo Marchio, condannati in secondo grado rispettivamente a poco meno di 8 anni e mezzo e 10 anni e quasi 3 mesi.