Vasco Rossi in vacanza a Gardone Riviera, selfie sotto gli ulivi e con i fan

Vasco Rossi è in vacanza a Gardone Riviera, nel Bresciano. Come ogni anno il rocker trascorre la settimana prima di Pasqua nella beauty farm di lusso Villa Paradiso. Tra lunghe passeggiate in mezzo agli ulivi e momenti di relax sul lago di Garda, come documenta nelle sue storie su Instagram, il komandante si concede una pausa rigenerativa prima del tour estivo 2023 che lo vedrà impegnato già dal 2 giugno per la data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, dove torna a distanza di 26 anni.

Come ogni anno il rocker, assediato dall’affetto dei fan bresciani, non si sottrae all’immancabile “rito” del selfie. Niente a che vedere con quanto avvenuto in passato quando si è addirittura reso necessario l’intervento della polizia locale per gestire il traffico nei pressi della villa dove alloggia il komandante, con la strada sotto le finestre della beauty farm prese d’assedio da una piccola folla di fan e curiosi. E che sia una vacanza “rigeneratrice” in vista dei prossimi impegni, lo si intuisce già dal post del Blasco: "Sono sul monte… degli ulivi”, scrive sul suo profilo Instagram Vasco Rossi postando un selfie in cui appare rilassato e immerso nel verde. Hashtag: vivere, sorridere buone feste.

Mancano meno di due mesi al tour estivo 2023, che vedrà anche due concerti di prove generali a Rimini: oltre alla data zero del 2 giugno allo stadio si svolgerà il giorno prima anche il Soundcheck, la serata regalo annuale per gli iscritti al fanclub ufficiale. I 21mila biglietti per la data zero, messi in vendita mercoledì 15 marzo, si sono esauriti nel giro di tre ore.

A giugno sono previste altre sei date: quattro a Bologna e due a Roma. Ecco quando e dove si terranno i concerti:

6 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna 7 giugno, stadio Dall'Ara 11 giugno, stadio Dall'Ara 12 giugno, stadio Dall'Ara

16 giugno allo stadio Olimpico di Roma 17 giugno, stadio Olimpico