Da Temù a Taipei, Valentina Belotti si laurea campionessa del mondo di corsa nei grattacieli

Temù (Brescia) – È la regina delle corse nei grattacieli. La camuna Valentina Belotti è campionessa mondiale di corsa verticale sulle scale dei grattacieli. Si è imposta ieri a Taipei, dove l’atleta di Temù di 44 anni tesserata per la Us Malonno, ha dominato la competizione nella capitale di Taiwan battendo la giapponese Yuko Takeheshi e l’estone Kaisa Kukk. In campo maschile, si è classificato al settimo posto il marito e compagno di squadra Emanuele Manzi. Dopo essersi distinta nelle competizioni di corsa in montagna la camuna è protagonista di una lunga carriera anche nel campionato di corsa nei grattacieli.

Valentina Belotti vive a Temù (Brescia), in alta Valle Camonica. Ha iniziato a fare atletica nel ’94 con le campestri studentesche, militando nell’Atletica Valle Camonica e poi nell’Atletica Valle Brembana. Si è allenata soprattutto con l’ex fondista azzurro Renato Gotti, ma è stata seguita anche da Fabio Ceroni. Le prime soddisfazioni agonistiche le ha raccolte nella corsa in montagna, partecipando ai Mondiali mentre militava nelle categorie giovanili, e che ha coltivato anche in seguito: nel 2009 e nel 2010 è stata sul podio agli Europei e ai Mondiali.

Progressivamente ha mostrato buone attitudini anche in pista e soprattutto nel cross. Dopo la gravidanza che l’ha tenuta a riposo nel 2015, con la nascita della figlia Adele, è rientrata vincendo l’argento individuale e l’oro a squadre nella rassegna iridata di corsa in montagna nel 2016. Si è dedicata anche alle competizioni nei grattacieli con ottimi successi. Nell’ottobre del 2023 ha vinto, prima volta per un’italiana, la gara di scalata dell’Empire State Building di New York: 86 piani, 1576 gradini in 12 minuti e 37 secondi.