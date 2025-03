Undici live e quaranta artisti. Torna “La Grande Notte del Jazz“

Sette ore di musica dal vivo per una maratona di jazz che riempirà fino a notte fonda le sale del Massimo. La Grande Notte del Jazz, progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia con la collaborazione artistica di Emanuele Maniscalco e Luigi Radassao, torna per l’ottavo anno con un’edizione tra le più ricche e affascinanti, che si terrà sabato 12 aprile. Una quarantina di artisti provenienti da Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Polonia, Spagna, Svezia, Francia, Belgio e Danimarca si alterneranno sui diversi palcoscenici della serata, sorprendendo con l’originalità delle loro proposte e dando vita anche a sperimentazioni tra i generi. Ben undici saranno i concerti nei suggestivi spazi del Teatro Grande dalle 17,30, secondo la formula già collaudata dei tre percorsi Air, Ground e Fire. Alle 22,30 la Sala Grande accoglierà il concerto conclusivo dei tre percorsi. L’ultimo appuntamento, la Late Night Jam, in stile jazz club dalle 23,45.