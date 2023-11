Una caccia lunga tre anni. Rapinatore stanato durante una retata nei boschi

Gli davano la caccia dal 2020, perché è stato condannato per rapina, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ma nessuno riusciva a rintracciarlo. Alla fine lo hanno trovato l’altra sera i carabinieri di Oggiono. Lo hanno stanato durante una retata nella zona dei boschi della droga lungo la Statale 36 a Molteno. Un 35enne marocchino, che deve scontare una pena di 3 anni e mezzo di carcere, è stato così arrestato. Su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dai magistrati del tribunale di Como, dopo che era stato condannato dai giudici di Monza per una rapina messa segno nel 2010 e una tentata rapina con annessa resistenza a pubblico ufficiale nel 2012. Ora l’ex ricercato è in carcere a Pescarenico.